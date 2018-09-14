"Виной всему - алкоголь": у автора хитов Билык, Павлика и Могилевской обнаружили тяжелую болезнь (фото)

У Доценко обнаружили цирроз печени и ему требуется операция.

Украинский музыкант и композитор Сергей Доценко, также известен как "Доцык", оказался тяжело больным.

У него обнаружили цирроз печени и ему требуется операция. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Анастасия Василенко.

"Диагноз института А. А. Шалимова (гепатит группы Б. Асцит. Цирроз печени). С последующей трансплантацией органов", - написала она в публикации.

Продюсер Руслан Квинта также сообщил причину болезни композитора. "Да что ж это такое? Виной всему – алкоголь! Но сейчас не хочется об этом… Сил тебе, Сережа!" – сказал он.

Анастасия попросила всех, кому не безразличен музыкант, помочь материально в его выздоровлении.

Сергей Доценко известен тем, что писал музыку и тексты для таких артистов как Павел Зибров, Ирины Билык, Виктора Павлика, Виталия Козловского, Таисии Повалий, Натальи Могилевской и других.