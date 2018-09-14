Турчинов рассказал о "реальной угрозе нацбезопасности" – катастрофическом сокращении населения

По оценке секретаря СНБО, количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами и все это в итоге составляет реальную угрозу национальной безопасности.

Согласно статистическим данным, в Украине около миллиона людей - имеющих наркотическую зависимость, еще больше страдают от алкоголизма.

Как пишет секретарь СНБО Александр Турчинов на своей странице в Facebook, ежегодно эти цифры растут примерно на 10-15 процентов. Особенно опасно, что алкогольная и наркозависимость все больше распространяются среди молодежи. Ежегодно от наркозависимости, алкоголизма и различных заболеваний, связанных с ними, умирают около 120 тысяч человек, отметил Турчинов.

Читайте такжеУкраина усилила военное присутствие вдоль побережья Азовского моря

«То есть от этой напасти мы теряем на несколько порядков больше украинцев, чем на поле боя! Добавьте к этому огромное количество украинцев, которые ежегодно покидают Украину в поисках лучшей судьбы, а также уменьшение рождаемости, старение нации и, соответственно, увеличение общего уровня смертности населения. Все это приводит к тому, что количество украинцев ежегодно сокращается катастрофическими темпами и все это в итоге составляет реальную угрозу национальной безопасности нашего государства!» – уверен секретарь СНБО.

По его оценке, по борьбе с наркоманией и алкоголизмом государству не хватает системных и действенных программ борьбы с этими недугами. А по поводу метадоновой программы, учитывая активное распространение синтетических наркотиков, государство имеет больше негативных, чем позитивных последствий.

«Ежегодно для противодействия этому злу все больше религиозных организаций и церквей без любой поддержки государства создают реабилитационные центры. В отличие от государственных больниц, несмотря на большие сложности с материально-техническим обеспечением, такие центры действуют достаточно эффективно. Но вместо поддержки, о чем свидетельствуют письма, которые приходят ко мне, наблюдается противодействие их работе со стороны силовых структур», – заявил Турчинов.

Секретарь СНБО в связи с этими проблемами инициировал проведение совещания с участием представителей Минздрава, МВД и других силовых структур вместе с представителями религиозных и общественных организаций для выработки общей стратегии координации защиты и реабилитации населения от этой опасности».