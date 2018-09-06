СНБО анонсировал "существенное увеличение" зарплат военных в следующем году

Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год по поручению президента определено существенное увеличение денежного обеспечения военных.

В 2019 году на нужды сектора безопасности и обороны Украины будет направлено более 5% ВВП.

Соответствующее решение было принято сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины по результатам обсуждения основных параметров оборонного бюджета на 2019 год, сообщили в пресс-службе СНБОУ.

"Одним из важных приоритетов бюджета на следующий год в соответствии с поручением президента Украины определено существенное увеличение денежного обеспечения военнослужащих", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

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Также, отметили в пресс-службе СНБО, среди приоритетных направлений финансирования на 2019 год запланировано: выполнение мероприятий по разработке, подготовке производства и закупки новых образцов вооружения и военной техники, в частности, современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в частности, крылатых ракет); усиление системы ПВО государства и возможностей авиации Воздушных сил Вооруженных сил Украины; реализация государственной политики в сфере кибербезопасности, выполнение мероприятий по развитию и модернизации специальной связи и защиты информации; выполнение Национальной разведывательной программы на 2016-2020 годы и усиление контрразведывательной защиты и борьбы с терроризмом и диверсионной деятельностью.