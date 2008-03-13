Завтра киевские маршрутки возобновят работу

Маршрутные такси, которые с сегодняшнего утра стояли на центральных улицах Киева в рамках забастовки частных перевозчиков, покинули центр города и завтра возобновят работу.

Как прокомментировал УНИАН ситуацию глава Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков (ВААП) Виталий РЕВА, это не связано с успешным проведением переговоров со столичной властью. «Они просто сейчас делают маневр активности, повышают активность, т.е. будут двигаться, перестраиваться, может быть, даже чуть задержат движение на Крещатике. Но ни о чем не договорились, они разъезжаются, их проигнорировали полностью», - заявил В.РЕВА.

По его словам, тем не менее, завтра маршрутки возобновят свою работу. «Они завтра выйдут на работу, сегодня нет, - до 18 часов разъедутся... Сегодня, думаю, они не будут работать – они целый день простояли. Может быть, кто-то захочет выйти, но думаю, организованно они не сумеют, тем более водители просидели целый день. Завтра уже должны выйти в рабочем режиме», - сказал глава ВААП.

В.РЕВА подтвердил намерения и дальше продолжать переговоры с властями Киева, и в случае их провала - провести очередную акцию. «Они сейчас разъедутся, а потом, 25 марта или в этих числах уже будет проводиться очередная акция, но уже будет всеукраинская ее поддержка», - отметил он.

По данным В.РЕВЫ, координировать акцию будет ВААП, куда входят не только частные перевозчики, но и «Киевпастранс». Формат акции будет определен завтра на заседании правления ВААП, уточнил он. Кроме того, завтра в 16.00 перевозчики намерены встретиться с министром транспорта Иосифом ВИНСКИМ.

Также в дни перед очередной акций перевозчики намерены добиться встречи с Президентом Виктором ЮЩЕНКО или главой Секретариата Президента Виктором БАЛОГОЙ, «так как на этом этапе нас проигнорировали, к нам не вышел ни один заместитель КГГА», сообщил В.РЕВА.

Как сообщал УНИАН, 12 марта перевозчики маршрутных такси столицы начали забастовку, требуя повышения тарифов на перевозку пассажиров. В тот же день В.РЕВА сообщил, что водители маршрутных такси 13 марта заблокируют центр Киева, если столичная власть не выполнит их требования.

Сегодня, 13 марта, в центре Киева ограниченно движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков. Владельцы маршруток расставили свой подвижной состав по обе стороны проезжей части таких центральных улиц столицы как Крещатик, Богдана Хмельницкого и др.

Исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ заявил, что киевская городская власть игнорирует требования частных перевозчиков.