Гонщика-душегуба, сбившего людей на остановке в Одессе, взяли под стражу (видео)

В Одессе 8 сентября при столкновении двух иномарок одна из них влетела на остановку общественного транспорта, в результате двое человек погибли, пятеро госпитализированы.

Водитель BMW, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе, взят под стражу без права на залог.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области (прокурор Анатолий Русу, процессуальный руководитель в деле по факту ДТП) взят под стражу без права на залог 27-летний водитель BMW, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября", - написала она.

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Как сообщал УНИАН, авария в Одессе произошла 8 сентября около 21:00. BMW на большой скорости выскочил на перекресток на красный свет, столкнулся с другой машиной и вылетел на обочину, где стояли прохожие. От удара на месте погибли два человека - 56-летняя женщина и 52-летний мужчина, а также шесть человек получили травмы, в том числе и водитель. Водителем автомобиля, который спровоцировал ДТП, оказался известный местный уличный гонщик. Он особо не пострадал.