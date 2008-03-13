Маршрутки разблокировали центр Киева

Бастующие маршрутные такси уехали с центральных улиц Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, в течение последнего часа автобусные маршрутки, стоявшие с утра вдоль центральных улиц столицы, разъехались, после чего полноценное автомобильное движение в центре возобновилось.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в центре Киева было ограничено движение транспорта из-за забастовки частных перевозчиков. Владельцы маршруток расставили свой подвижной состав по обе стороны проезжей части таких центральных улиц столицы, как Крещатик, Богдана Хмельницкого и других.

Около 14.00 исполнительный директор Ассоциации перевозчиков-работодателей "Столица" Валерий ЛИПЕЦКИЙ заявил журналистам, что акция протеста, в которой задействовано 600 микроавтобусов, будет длиться до 18 часов.