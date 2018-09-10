После выброса химикатов в Крыму на материковую Украину выехали почти 60 человек

В течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

В результате выброса химикатов в аннексированном Крыму на материковую часть Украины выехали 59 человек.

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Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил начальник пресс-службы херсонского пограничного отряда Иван Шевцов. "По состоянию на 08:00 уже 59 граждан проследовали на материковую часть Украины. Большинство из них заявили о намерении обратиться в херсонские заведения охраны здоровья в связи с ухудшением самочувствия. На данный момент контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" работают в ограниченном режиме (запускают только на материковую часть Украины), КПВВ "Чонгар" работает в штатном режиме", – отметил Шевцов.

Отмечается, что в течение последних двух суток загрязнений в воздухе украинские пограничники не наблюдали, ситуация остается стабильной.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере аннексированного Крыма произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, на листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Сначала представители оккупационной власти не признавали проблемы, однако 4 сентября "крымская власть" впервые заявила, что предельно допустимая концентрация сернистого ангидрида в Армянске и близлежащих поселках превысила норму. Детей эвакуировали, местных жителей призвали как можно меньше времени проводить на открытом воздухе.

Из-за выбросов химикатов пострадал 61 украинский пограничник. Сообщается, что пятерых из низ госпитализировали, сейчас они находятся в Одесском клиническом госпитале ГПСУ, и сегодня будут известны результаты их анализов. Все чувствуют себя удовлетворительно.