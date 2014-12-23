Священный Синод рассказал Порошенко, что делает УПЦ для преодоления кризиса в украинском обществе

Текст обращения опубликован на официальном сайте УПЦ.

В частности, в документе обращается внимание на то, что УПЦ является Церковью народа Украины.

"Прихожанами нашей Церкви есть люди разных национальностей и разных политических убеждений, но все мы едины во Христе. Все мы любим свою Родину. Мы возносим молитвы за мир и спокойствие в Украине", - говорится в обращении.

В то же время подчеркивается, что "УПЦ оказалась в крайне сложной ситуации".

"На территории Донецкой и Луганской областей действуют пять епархий нашей Церкви, в состав которых входит более 1 100 храмов и 17 монастырей, здесь совершают служение около 1 100 священнослужителей и более 350 монахов. На сегодня в результате боевых действий уничтожено 9 храмов Украинской Православной Церкви. Еще 77 храмов получили повреждения", - говорится в обращении.

Также в УПЦ констатируют, что в последние месяцы в Киевской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровенской областях осуществлены попытки захвата приходов УПЦ.

"Сейчас захвачены 14 приходов нашей Церкви. Еще на 6 приходах сохраняется крайне напряженная ситуация", - сообщается в обращении.

В УПЦ сообщают о помощи раненым, вынужденным переселенцам, семьям погибших и мирным гражданам, которые находятся в зоне боевых действий на Востоке Украины.

"В течение 2014 года епархиями УПЦ в зону Антитеррористической операции было направлено 850 тонн гуманитарной помощи общей стоимостью 12,5 миллионов гривен. Еще около 7 000 тонн гуманитарной помощи было роздано мирным гражданам и вынужденным переселенцам. Во всех епархиях УПЦ продолжается сбор средств и гуманитарной помощи. В Киевской, Одесской, Бердянской, Харьковской и Днепропетровской епархиях созданы центры гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Также сообщается об организации и помоще в вывозе людей из зоны боевых действий.

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"Из Донецкой и Луганской областей вывезено более 500 человек. В Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Полтавской, Николаевской и Черновицкой областях при содействии УПЦ расселено более 1 270 вынужденных переселенцев. В Киевской и Николаевской областях, а также в Одессе, Днепропетровске и Харькове для переселенцев созданы Центры социальной адаптации. В Киеве, Днепропетровске, Одессе и Запорожье клирики и миряне УПЦ приняли активное участие в ремонте, переоборудовании и оснащении клинических больниц и госпиталей, где находятся на лечении раненые украинские военные", - констатируют в УПЦ.

"Хотим заверить Вас, глубокоуважаемый Петр Алексеевич, что и в дальнейшем будем делать все возможное для преодоления тяжелейшего кризиса, в котором оказалась наша Родина. Сегодня во всех храмах Украинской Православной Церкви за каждой Божественной литургией возносятся молитвы за мир в Украине", - говорится в обращении к Президенту Украины.