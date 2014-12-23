Правительство хочет вернуть в Украину казино, но только для богатых

Автором данного законопроекта №1571 выступил Кабинет министров, сообщает Украинская правда.

Согласно пояснительной записке, предложенный проект закона регулирует деятельность казино в Украине, позволяя азартные игры в казино исключительно как развлечение для богатых, а в других местах проведение азартных игр он запрещает.

"Принятие указанного законопроекта позволит защитить граждан от вредного воздействия неконтролируемых и незаконных азартных игр, уменьшить количество преступлений, совершение которых мотивировано получением средств на азартные игры", - говорится в документе.

Читайте такжеВ Киеве закрыли сеть подпольных казино "Кинг"Кроме того, документ предусматривает устранить другие негативные проявления в деятельности субъектов предпринимательства в сфере азартных игр, которые приобрели в последнее время массовый характер и получить существенный источник поступлений в бюджет за счет налогообложения азартных игр, а также получение платы от лицензирования данной деятельности.

Как известно, 15 мая 2009 года был принят закон "О запрете игорного бизнеса в Украине", который установил тотальный запрет на ведение игорного бизнеса и участие в азартных играх.