Школа «Ранок» - школа нового поколения

1 сентября 2018 в Харькове открылась новая школа, школа «Ранок». Сегодня, когда школы по всей стране закрываются, а за годы независимости исчезли более 5 тыс школ, это очень радостная новость.

Школа «Ранок» небольшая, почти семейная, рассчитанная всего на 100 детей. Учителя школы ставят перед собой важнейшую задачу - учить детей быть успешными и востребованными во взрослой жизни. По словам основателя школы, генерального директора издательства «Ранок» Виктора Круглова, обучение в ней будет идти по четырем направлениям - адаптивное, интегрированное, дистанционное и инклюзивное. В каждом классе будут учиться не более 15 детей, а лучшие из школьников будут получать стипендии.

«Это вызов для нашей команды - сделать лучшее образовательное учреждение в Украине. Я бы хотел, чтобы моя дочь умела не только свободно общаться на иностранных языках, но и аргументировать свое мнение, быстро находить ответы и принимать решения, постоянно учиться и адаптироваться к изменениям, стремиться к новым достижениям и сравнивать себя с собой. Так и возникла мысль создать школу, где рождается будущее », - говорит Виктор Круглов.

Школа Ранок - единственная в Харькове, где каждый класс оборудован интерактивными панелями EdPro. Доска заменяет обычную доску, компьютер, проектор, планшет и позволяет сделает каждый урок более интересным, учить детей через игру.

Открытие новой школы совпало с внедрением новой реформы Министерства Образования - НУШ, принципы которой разделяют учителя «Ранка».

«Требование к современному учителю - способность и даже внутренняя потребность постоянно самосовершенствоваться, учиться, идти в ногу со временем. Наши преподаватели - авторы учебников и учителя высшей категории. В начальной школе будут работать учитель и тьютор. Мы подписали контракт с европейской ассоциацией European Educational Publishers Group. Издательство «Ранок» является активным участником этой организации», - рассказывает директор школы Светлана Тира.

Среди других преимуществ школы – дети будут учить английский по материалам Cambrige University Press. Стратегия школы Ранок - готовить детей к способных продолжить обучение как в Украине, так и за рубежом. Будущее формируют креативные, критические, целеустремленные личности, именно такими будут выпускники школы «Ранок».