В Крыму отключают свет, опасаясь аварий на сетях из-за перегрузок

Об этом заявил «министр» топлива и энергетики Крыма Сергей Егоров передает Крым.Реалии.

По его словам, Крым снабжается электроэнергией по четырем линиям, но с одной станции из материковой Украины. Это очень сложный и ущербный способ энергоснабжения, считает крымский «министр».

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«Все, что можно было привезти в техническое соответствие для эксплуатации, все проведено, все работает на 100 % но этого все равно мало» – сказал Егоров.

Он также заявил, что на полуострове вводятся ограничения, чтобы сохранить ту энергию, которая есть в Крыму.

«Если мы не ограничим потребление энергии, то все, что у нас есть, из-за перенагрузки может поломаться», – сказал Егоров.