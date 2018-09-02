В Одессе стартовало празднование по случаю Дня города, на маршрут вышел «Трамвай счастья» (фото)

Состоялось поднятие флага города перед зданием мэрии, запланирован ряд праздничных мероприятий.

В Одессе стартовало празднование по случаю Дня города.

Как передает корреспондент УНИАН, торжественная церемония по случаю 224-й годовщины со дня основания Одессы начались с возложение цветов к памятникам: градоначальнику Одессы Григорию Маразли (правил городом с 1878-го по 1895 год), Основателям Одессы - на Екатерининской площади, князю Михаилу Воронцову (генерал-губернатор Новороссийского края в середине 19 века) - на Соборной площади. Кроме того, к подножию монументов Иосифу Дерибасу, Дюку де Ришелье (Арман Эмманюэль дю Плесси, генерал-губернатору Одессы с 1805-го по 1814-й) и Атаману Головатому.

Состоялось поднятие флага города перед зданием мэрии, расположенной на Думской площади. В церемонии приняли участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин, городской голова Одессы Геннадий Труханов, глава Одесской ОГА Максим Степанов, председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский, а также почетные граждане города, представители различного рода войск, гости более чем из 40 стран.

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По случаю Дня города на улицы выехал «Трамвай счастья», в котором – бесплатный проезд.

Ретро-вагон КП «Одесгорэлектротранс» совершит рейс от Тираспольской площади в Аркадию по маршруту №4, после чего отправится на Старосенную площадь, а затем в депо, а его пассажирам обещают сюрпризы.

Сегодня в городе запланирован ряд праздничных мероприятий.

Как сообщал УНИАН, День Одессы традиционно отмечается 2 сентября. Правопорядок во время празднования обеспечивают более 1 тыс. правоохранителей.