Правоохранители изъяли у двух жителей Одесской области арсенал оружия и боеприпасов

Открыто уголовное производство по cтатье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли у жителей Любашевского района Одесской области арсенал оружия и боеприпасов.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в Одесской области, накануне во время проведения санкционированных обысков из незаконного оборота изъято огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что в рамках проведения оперативно-профилактической отработки сотрудники Подольского отдела полиции провели ряд обысков в домовладениях нескольких жителей Любашевского района. У одного из них изъято две винтовки и пулемет, у другого - пистолет Марголина, запчасти для оружия и около 200 патронов. Оружие изъято и направлено на экспертное исследование.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами").

Продолжаются соответствующие оперативные мероприятия.