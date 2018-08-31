"Советский рудимент": Геращенко призвала политиков воздержаться от выступлений на школьных линейках 1 сентября

Вице-спикер Рады призвал политиков и депутатов проявить уважение к детям и отказаться от "постсоветского пафоса".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко призывает политиков воздержаться от выступлений на школьных мероприятиях по случаю начала нового учебного года.

Об этом она написала в Facebook.

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“Традиционно призываю коллег - политиков, депутатов всех уровней: давайте уважать и любить детей. В этот день больше всего они хотят пообщаться со своими друзьями и учителями, по которым соскучились за лето, познакомиться с новой школой, первоклассники боятся и нервничают. И наименьшее, что им всем в этот день нужно - пафосные, длинные и скучные речи неизвестных (или известных) господ и дам”, - отметила Геращенко.

По ее словам, участие и выступления на школьных линейках - это “советский рудимент”. “Мы же с вами - за декоммунизацию, правда? Давайте с себя и начнем, откажемся от постсоветского пафоса и оставим школьников в покое”, - написала Геращенко.

Напомним, и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун также считает, что школьные линейки на 1 сентября - пережиток советской традиции, от которого давно пора отойти в украинских учебных заведениях.