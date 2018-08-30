В этом году из охваченной войной Сирии вернулись 19 украинцев

Сегодня почетному генеральному консулу Украины в Сирии вручили нагрудный знак «За преданность дипломатической службе».

В 2018 году в Украину вернулись 19 украинских граждан, которые находились на территории охваченной войной Сирии.

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Как говорится в сообщении Департамента консульской службы МИД Украины, сегодня государственный секретарь Андрей Заяц и директор Департамента консульской службы Сергей Погорельцев вручили нагрудный знак «За преданность дипломатической службе» почетному генеральному консулу Украины в Сирийской Арабской Республике Тамеру Аль-Тунси.

«Во время вручения награды Тамеру Аль-Тунси была выражена благодарность за его весомый личный вклад в дело защиты прав и законных интересов граждан Украины в Сирии, в частности обеспечение эвакуации граждан Украины на Родину, в условиях, угрожающих их жизни во время военного конфликта на территории САР. Только в этом году благодаря его усилиям 19 граждан нашей страны вернулись в Украину», - говорится в сообщении.

Также сказано, что Аль-Тунси известен своей благотворительной деятельностью в Украине, занимается Домом ребенка в Одессе, сотрудничает с благотворительным фондом «С теплом в сердце» в Киеве, принимает активное участие в популяризации исторического наследия и современных достижений Украины.

Ранее сообщалось, что РФ развернула в Средиземном море десять кораблей и две подводные лодки, это самая мощная российская группировка в регионе с начала операции в Сирии.