Россия развернула у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей - СМИ

Российский ВМФ вывел в Средиземное море самую мощную группировку кораблей с начала участия РФ в сирийском конфликте.

Минобороны России развернуло в Средиземном море десять кораблей и две подводные лодки, это самая мощная российская группировка в регионе с начала операции в Сирии.

Об этом пишет издание "Известия" со ссылкой на источники.

Сейчас в Средиземном море находятся корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии РФ, нет только представителей Тихоокеанского флота, отмечает издание.

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Восемь кораблей соединения оснащены ракетами "Калибр". На ракетном крейсере "Маршал Устинов" развернут противокорабельный ракетный комплекс "Вулкан", пишет газета.

Также отмечается, что для снабжения группировки в регион направили морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов".

Помимо этого, издание "Коммерсантъ" сообщает, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии помимо ранее установленных систем ПВО развернули батарею зенитного ракетного комплекса "Тор-М2".

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США Ross с 28 крылатыми ракетами "Томагавк", радиус действия которых покрывает всю Сирию.

В свою очередь, заявления России о наращивании военной группировки США в Средиземном море представитель Пентагона назвал пропагандой. Он также выразил озабоченность в связи с сообщениями о возможной подготовке в Сирии химической атаки и о том, что правительственные силы могут готовить удар по мирному населению.

Напомним, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у США есть информация о намерении президента Сирии Башара Асада вновь отдать приказ об использовании химического оружия на фоне подготовки сирийской армии к захвату одного из последних районов, который удерживают повстанцы.