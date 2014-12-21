Половина грузовиков российского «гумконвоя» покинула Украину

Об этом заявили в Управлении организации информирования населения МЧС РФ, передает ТАСС.

"Все, более 90 машин из Донецка пересекли российскую границу в Ростовской области. Все они вернулись пустыми", - сказал представитель ведомства.

Согласно сообщению, на границе автомобили были осмотрены таможенниками и пограничниками, а на пункте пропуска процедуры проводились в присутствии украинских таможенников и представителей миссии ОБСЕ.

Также в МЧС сообщили, что в Луганске завершена разгрузка более 90 автомобилей и сейчас эта колонна направляется в сторону российской границы.

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По данным МЧС РФ, в Донецк было доставлено около 900 тонн гуманитарной помощи, в Луганск - более 500 тонн. По данным ведомства, в этот раз "гумконвой" содержал не только продукты питания, медикаменты и стройматериалы, но и новогодние подарки.

Первый «гумконвой» въехал в Украину 22 августа. 12 декабря Россия направила террористам на Донбасс девятую «гумпомощь».

В СНБО заявляют, что все эти «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются только поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов на Донбассе оборудование и уголь. Кроме того, на этих КамАЗах в Россию вывозили тела убитых в Украине российских солдат.