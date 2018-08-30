Европейская военная компания тренировала украинских правых радикалов – Bellingcat

Некоторые украинские выпускники курсов для спецназа в данный момент состоят в ультраправых организациях.

Европейская компания European Security Academy (ESA), предлагающая продвинутые тренировочные курсы для сил безопасности и военных, с 2016 года тренировала бойцов «Азова» и прочих ультраправых.

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Об этом говорится в результатах расследования, проведенного Bellingcat.

Отмечается, что крупная группа из Украины прошла курс подготовки напоминающий подготовку бойцов специальных подразделений в тренировочном центре ESA в Польше.

Среди прошедших тренинги ESA по обращению с оружием и тактике, как утверждается, оказались действующие активисты украинских ультраправых организаций, связанных с травлей и нападениями на украинских ромов, ЛГБТ, и правозащитников: «Традиции и Порядка», «Национального Корпуса» и «Национальных Дружин».

По крайней мере один выпускник курсов ESA в дальнейшем обучал обращению с оружием членов «Национального Корпуса».

Управляющий директор ESA заявил Bellingcat, что компания отказалась бы проводить тренировки для сторонников ультраправых идеологий и/или лиц, связанных с ультранационалистическими организациями. Однако несколько украинских выпускников ESA имеют хорошо задокументированные публичные связи с ультранационалистическими организациями и идеологиями.

Подчеркивается, что некоторые выпускники курсов в данный момент состоят в ультранационалистических организациях. Другие в течение многих лет публиковали многочисленные фотографии, на которых они вскидывают руки в нацистском приветствии, или же имеют хорошо видимые характерные для расистов татуировки.

В ESA заявили, что компания проводит подробные проверки кандидатов, однако не уточнили, какие критерии являются основанием для отказа в обучении.

Отмечается, что в посте на Фейсбуке ESA Ukraine от марта 2016 года представлена благодарность от полка «Азов», которое в Bellingcat называют «формированием, окруженным скандалами из-за его ультраправой идеологии».

Представленная благодарственная грамота была подписана тогдашним командиром полка «Азов» – Игорем «Черкасом» Михайленко. На данный момент «Черкас» возглавляет уличное крыло «Азова» — «Национальные Дружины».

European Security Academy (ESA) — одна из ведущих компаний мира в сфере подготовки военных и сил безопасности со штаб-квартирой во Вроцлаве (Польша).

Напомним, в июне "Национальные дружины" разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке в Киеве.