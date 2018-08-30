Остается неизвестной судьба семи подростков, которых в сентябре 2016 года боевики поместили в СИЗО Донецка - Геращенко

Оккупанты обещали выпустить детей до 1 января 2017 года.

На сегодня остается неизвестной судьба семи подростков, которых еще в сентябре 2016 года по надуманным обвинениям боевики поместили в СИЗО Донецка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

"Нам до сих пор неизвестна судьба семи подростков, которых еще в сентябре 2016 года за надуманными историями, за "шпионаж" или "терроризм" в пользу Украины, посадили в тюрьму, в СИЗО в Донецке", - сказала она.

Геращенко сообщила, что к содержащимся в СИЗО подростков боевики один раз допустили координатора ОБСЕ в гуманитарной подгруппе ТКГ Тони Фриша.

"Потом марионеточная "власть" обещала выпустить детей до нового 2017 года, к своим семьям. Но их судьба нам неизвестна. И несмотря на все наши попытки поднять этот вопрос на группе... неизвестна эта судьба", - подчеркнула она.

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Как сообщал УНИАН, 12 сентября 2016 года боевики "ДНР" заявили, что разоблачили сеть "диверсантов", в которую входили исключительно подростки, якобы завербованы Службой безопасности Украины. Подростков обвинили в том, что они в течение года взрывали автомобили, здания и военные части на оккупированной территории. В интернете боевики выложили видео, где дети признаются и раскаиваются в содеянном.

В СБУ назвали это очередным информационным "вбросом" сепаратистов. Власти Украины призвала Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) вмешаться в ситуацию.

22 декабря 2016 года Геращенко сообщила, что на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ были достигнуты договоренности с представителями сепаратистов об освобождении подростков до 1 января 2017 года.

18 октября 2017 года Геращенко сообщила, что украинская сторона в ТКГ требует от РФ немедленно освободить подростков, которые так и остаются в СИЗО.