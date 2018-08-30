Певец-украинофоб отменил концерт в Одессе после давления активистов (фото)

В своем сообщении певец пишет, что концерта не будет и обещает опубликовать эту информацию на своей странице.

Певец-украинофоб Евгений Южин пообещал отменить свой концерт в Черноморске, сообщить об отмене на своей странице в Фейсбуке и указать настоящую причину отмены.

Об этом сообщают активисты организации «Небайдужі».

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Напомним, вчера эта общественная организация потребовала, чтоб СБУ защитила культурное пространство Украины от певца, поддерживающего военную агрессию против нашей страны и высказывающегося в поддержку так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Активисты организации «Небайдужі» опубликовали часть переписки с Евгением Южиным. В своем сообщении певец пишет, что концерта не будет и обещает опубликовать эту информацию на своей странице.

В качестве причины отмены концерта, по словам Южина, будет названо наличие гражданского общества в Украине.