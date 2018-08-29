Жители Кривого Рога выложили памятные слова со свечей в честь погибших в Иловайске (видео)

Бойцы бывшего батальона "Кривбасс" и жители города выложили из свечей в честь погибших в Иловайске памятные слова.

Они вспоминали бойцов сорокового батальона "Кривбасс", с которого в Иловайске погибли три десятка ребят, еще 15 – до сих пор считаются пропавшими.

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Каждый год в ночь на 29 августа родные погибших и пропавших, а также неравнодушные горожане собираются возле Стелы Героев в центре города, говорится в сюжете ТСН.

Заместитель командира 40-го батальона "Кривбасс" Юрий Синьковский говорит, что 15 ребят исчезли и все их ждут и молятся за них.