Экс-президент Польши Валенса призвал выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию (видео)

Он призвал приложить все усилия для освобождения Олега Сенцова, и предложил выдвинуть его на Нобелевскую премию мира.

Экс-президент Польши и нобелевский лауреат Лех Валенса призвал выдвинуть украинского режиссера Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины со ссылкой на Polska Akademia Filmowa, которая обнародовала текст заявления Валенсы. Политик выразил убеждение, что самопожертвование Сенцова ради других, а не себя, а также выбор мирного пути достижения своих целей – это те качества, за которые политзаключенный достоин самого высокого признания.

В своем заявлении Валенса отметил, что Сенцов поддержал Евромайдан, защищая Украину как часть демократической Европы. "Он принимал участие в мирных протестах против российской аннексии его родного Крыма, и был арестован российскими спецслужбами. Его приговорили к 20 годам строгого режима судом, который Amnesty International назвала "несправедливым судом, который ведет к военному трибуналу". И все это было сделано несмотря на то, что ключевой свидетель обвинения отозвал свои показания, которые "были получены под принуждением". Последние слова Сенцова, в которых он просил россиян "учиться не бояться" свидетельствуют о его благородном отношении к "братским народам"", - написал в своем заявлении польский политик.

Также он отметил, что в течение отбывания срока заключения Сенцов начал голодовку более 100 дней назад, и продолжает голодный протест сегодня. Он требует освобождения украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах России, при этом не просит свободы для себя.

"Я глубоко убежден, что своими действиями Олег Сенцов представляет все те идеалы, которые и меня мотивировали на протяжении мирной борьбы за будущее мира. Вера в демократию, в мирные методы, отказ от ненависти, работая ради солидарности между нациями, и несокрушимая жертва одного ради блага всех несправедливо осужденных: это все выдающиеся качества, которые заслуживают самого высокого признания всего свободного мира.

И-за всех этих причин, я обращаюсь к всех мужчин и женщин, приложить все усилия для освобождения Олега Сенцова, и я предлагаю выдвинуть Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира", - заявил Валенса.

Как сообщал УНИАН, 25 августа 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировали в России подготовку к совершению террористических актов в Симферополе, Севастополе и Ялте. 14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, которые находятся на территории РФ.