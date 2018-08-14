Сенцов на встрече с правозащитницей назвал свое состояние "предкритическим"

По словам правозащитницы Зои Световой, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников.

Российская правозащитница и журналистка Зоя Светова встретилась с украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии и рассказала о его состоянии.

Сам Сенцов назвал свое состояние «предкритическим», передает RTVI.

По словам Световой, она разговаривала с режиссером два часа в присутствии начальника колонии и еще двоих сотрудников. Правозащитница беседовала с Сенцовым в его палате. Она добавила, что режиссер находится в «хорошей и чистой» четырехместной палате.

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«Врачи колонии, которым Сенцов доверяет, они делают то, что могут делать, но не делают никаких прогнозов. Адвокат говорил, что ему делают капельницы и питательную смесь, которую он принимает. Но это ситуация, которая не может спасти его жизнь», — добавила Светова.

По словам правозащитницы, режиссер не планирует прекращать голодовку. Также Светова рассказала, что цель голодовки Сенцова осталась та же: освобождение украинских политических заключенных из российских тюрем. По мнению правозащитницы, нужно как можно скорее решить проблему обмена российских и украинских заключенных.