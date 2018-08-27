В супермаркете Киева мужчина угрожал украиноязычному покупателю, назвал его "фашистом" (видео)

На место происшествия прибыли правоохранители, однако о дальнейшей судьбе мужчины пока ничего не известно.

В супермаркете Киева ночью неизвестный озвучил угрозы в адрес украиноязычного мужчины, назвав его "фашистом".

Видео инцидента в Facebook опубликовал пользователь Николай Ворошнов. "Киев, 3 ночи, 27-е число, магазин АТБ на Левобережке. Стою я на кассе, покупаю себе кое-что на утро. И тут ко мне сзади подходит какой-то голос и говорит на русском "и как тебе, фашисту, живется?" Я обернулся, подумав, что, возможно, что-то не понял. Дальше я услышал "мы придем и всех вас постреляем", — рассказал он.

На записи мужчина возразил мотивы физической расправы. Он отметил, что намерен не стрелять, а "со всеми разбираться".

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В комментарии ТСН.uа Ворошнов рассказал, что сначала воспринял угрозу как шутку.

"В магазине вообще никого не было. Подошел к кассе, поздоровался с кассиршей, начал рассчитываться, а позади меня мужчина внезапно спрашивает "и как вам, фашистам, живется на моей земле?". Я бывший военный и подумал сначала, что это какая-то шутка. Однако он и дальше продолжил угрожать "прийти с нашими" и "всех пересчитать". Заявлял, что Украины не существует, и языка, на котором я разговариваю, тоже не существует", — отметил он.

Ворошнов также сообщил, что на место происшествия прибыли правоохранители, однако о дальнейшей судьбе мужчины ему неизвестно.

"Я вызвал милицию, они приехали через 15 минут, приняли мои заявления, однако о дальнейшей судьбе этого человека я не знаю. Полицейские пообещали доставить его в соответствующие структуры", — добавил он.