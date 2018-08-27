Вышел тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив" (видео)

Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель Оскара Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.

В сети появился первый тизер-трейлер третьего сезона сериала Настоящий детектив. Видео в воскресенье, 26 августа, опубликовано на странице канала HBO на YouTube. Читайте также«Добро пожаловать в Дримленд!»: в сети показали тизер нового сериала создателя «Симпсонов» (видео) Действие третьего сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель Оскара Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка. Сценаристом сезона выступил творец Настоящего детектива Ник Пиццолатто. Новый сезон сериала выйдет на экраны в январе 2019 года.

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