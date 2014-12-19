В Госдуме считают, что в РФ слишком мягко относятся к украинским журналистам

"Мы слишком мягко относимся к украинским СМИ. 49 ведущих российских журналистов - в черных списках Киева. У нас же для их прессы все двери открыты. Зачем?", - написал депутат в "Твиттере".

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Такая реакция, очевидно, была вызвана вопросом корреспондента УНИАН Романа Цымбалюка к президенту России Владимиру Путину на большой пресс-конференции 18 декабря. Напомним, украинский журналист спросил у российского президента о количестве российских кадровых военных, направленных проводить карательную операцию в Донецкой и Луганской областях, а также о том, когда будет освобождена летчица и народный депутат Надежда Савченко и другие украинские граждане, находящихся в плену в России.