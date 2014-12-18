Вопрос и ответ Путина о российских карателях и погибших солдатах на Донбассе

Сегодня на пресс-конференции президенту России Владимиру Путину собственный корреспондет УНИАН задал вопросы о российских карателях на востоке Украины и погибших российских солдатах.

"Вы проводите карательную операцию на востоке Украины, в основном против русскоязычного населения. Когда вы прекратите посылать российских военных и что вы можете сказать матерям погибших российских офицеров и солдат? И когда вы отпустите летчицу Савченко?" - спросил он.

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В ответ Путин промямлил что-то невнятное.

"Что касается, кто и за что несет ответственность: у нас в России, собственно говоря, как почти и в любой президентской республике, за все отвечает президент. А что касается военнослужащих - за их судьбу отвечает верховный главнокомандующий, обращаю внимание, у нас это одно и тоже лицо", - сказал Путин.

На вопрос о судьбе украинской летчицы Надежды Савченко президент РФ заявил, что это решит следствие и суд России.

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"Эти люди (двое российских журналистов, в причастности к убийству которых обвиняют Савченко - УНИАН) были убиты. По данным наших правоохранительных органов, наводчиком при этом убийстве была госпожа Савченко. Если в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства выяснится, что она здесь ни при чем, что она ни в чем не виновата, она немедленно будет освобождена. Если выяснится: она виновата и действительно участвовала в этом убийстве, исхожу из того, что суд примет соответствующие решение, и она будет отбывать наказание в соответствии с решением суда", - сказал Путин.