Военные, бронетехника и авиация: на Крещатике состоялась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости (фоторепортаж, видео)

Посмотреть на 4,5 тысячи украинских армейцев во время генеральной репетиции пришли очень много людей.

Парад с салютом и транспортные заторы. 22 августа в Киеве на Крещатике состоялась генеральная репетиция парада ко Дню Независимости. Воины шагали уже в парадной форме. А на Трухановом острове посреди Днепра еще и тренировались давать салют. Ради репетиции от 15-ти часов начали перекрывать движение транспорта в Киеве.

Посмотреть на 4,5 тысячи украинских армейцев во время генеральной репетиции пришли очень много людей. Как рассказали зрители, тут были и те, кто не смогут быть 24-го, и те, которые хотят насладиться войском и вчера, и завтра.

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Вместе с украинской армией шагали по Крещатику и международные войска-партнеры. Потом идет 250 единиц военной техники. Украинской, впервые уже не советского образца.

Лидером зрительских симпатий и оваций стал женский батальон армейцев.

Больше всего все ждали авиацию. А слишком украинскую гордость - самый большой самолет в мире "Мрия".

Не обошлось и без казусов.

В центре Киева прямо посреди дороги заглох танк, который ехал на репетицию парада. Его оттащили. Представители Минобороны заявили - минус один танк праздник не испортит.