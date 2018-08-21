Луценко работает над делом против главы ГФС Продана

Генпрокурор рассказал, что у ГПУ сейчас есть масса дел по таможне.

Генпрокуратура собирает доказательства в деле против исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

В интервью «Украинской правде» он отметил, что имеет к Продану претензии. В частности, по поводу эпизодов контрабанды, которые были допущены его подчиненными.

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«У меня есть претензии к Продану. Пока что я озвучиваю претензии к множеству случаев контрабанды, которые допустили его подчиненные. Но сейчас я работаю по делу, в котором у меня есть претензии к нему персональные. В тот момент, когда я получу достаточное количество доказательств, сделаю процессуальное решение», - подчеркнул Луценко.

В то же время, генпрокурор указал, что «это не означает рытье под Гройсмана».

Луценко рассказал, что сейчас ГПУ имеет массу дел по таможне.

«У меня с Гройсманом общее видение, что с контрабандой надо бороться. Но у нас разное понимание, как бороться», - подчеркнул он.

"Я говорю: сегодня в стране процветает контрабанда. Это факт? Владимир Борисович [Гройсман] говорит: "факт". Я предлагаю такой-то метод борьбы, он говорит "нет, я выбираю другой". О'кей, вы премьер-министр. При этом я раз за разом обнаруживаю огромные проблемы в работе таможенников", - заявил Луценко.

"Я его непублично призвал к смене команды на таможне. Теперь я делаю у вас это публично. Я считаю, что в стране, в которой три года нет руководителя таможенной службы, не может быть порядка на таможнях. Я считаю, что если сейчас назначили очередного исполняющего обязанности, то это ничего не решает. Потому что в тот же день, когда его назначили, на его таможне обнаружили миллионы "контрабаса", - указал генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 20 июня Кабмин утвердил план борьбы с контрабандой, который предусматривает координацию всех правоохранительных органов и Государственной фискальной службы. В частности, правительство предоставило право сотрудникам Национальной полиции круглосуточно находиться на таможенных пунктах для выявления нарушений.