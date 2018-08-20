Внезапный городской «потоп»: как получить компенсацию за ущерб

Минувшая неделя в Украине была богата на ливни, из-за чего, как минимум, в двух крупных городах улицы буквально превратились в реки. Затопленными оказались припаркованные и двигающиеся по ним автомобили, помещения магазинов и ресторанов...

Учитывая, что дожди в Киеве нельзя считать стихийным бедствием (если судить по сообщениям «Укргидрометцентра», количество осадков не было столь критичным для столицы), то все произошедшее вызвано хаотичной застройкой, отсутствием реконструкции канализационных сетей, незаконным подключением строителей к ливневой канализации. Исходя из этого, ответственность за произошедшее лежит на городских властях. И люди, которые пострадали, если их имущество (автомобили или недвижимость) было застраховано, могут, в первую очередь, обратиться за возмещением ущерба к ним.

Лучше всего не адресовать иск к определенному департаменту городской администрации, а подавать его на администрацию в целом

Прежде всего, стоит отправить письменный запрос в «Укргидрометцентр», чтобы зафиксирован факт того, что причиной затопления стали не погодные условия, и чтобы этим аргументом городские власти не могли воспользоваться в суде. Кроме того, нужно получить соответствующие справки, в которых будет зафиксирован факт затопления автомобиля не из-за стихийного бедствия. Для этого на место происшествия необходимо вызвать полицию и обратиться либо к собственнику помещения, если оно находится в аренде, либо от своего имени непосредственно в городскую администрацию, которая ненадлежащим образом исполняет свои обязанности, из-за чего и возник ущерб для автомобиля или помещения.

Выводы полиции можно подкрепить заключением эксперта о том, что именно привело к подтоплению, к примеру, засорение канализационных стоков. Для этого собственникам пострадавших помещений нужно провести товароведческую экспертизу и оценить оказанный ущерб. При этом желательно пригласить представителя городских властей соответствующим приглашением, в котором будет четко указано время проведения экспертизы. В этом случае местные власти не смогут сослаться на то, что экспертиза проводилась без них.

После того, как будет собрана вся документация, следует обращаться в суд с соответствующим иском.

Кстати, ремонт помещения или транспортного средства после проведения экспертизы можно начинать и за свой счет. Однако следует собрать все чеки. И, чтобы получить компенсацию, можно также подать иск в суд о взыскании затраченных на ремонт средств.

Лучше всего не адресовать иск к определенному департаменту городской администрации, а подавать его на администрацию в целом. Кто именно будет возмещать вам ущерб, выяснится уже во время судебного разбирательства.

В противном случае - если обратиться в какой-либо из департаментов - возможен вариант, то его оперативно могут «реорганизовать», «объединить» или «передать часть функций» другому департаменту. Тогда возможность получения истцом компенсации окажется под вопросом.

Судиться с городскими властями и выиграть суд вполне реально, если грамотно составить иск

На самом деле, судиться с городскими властями и выиграть суд вполне реально, если грамотно составить иск. Например, похожие ситуации регулярно происходят с «Укравтодором», когда автомобилисты попадают в открытые люки или ямы на дорогах. В этих случаях суды удовлетворяют иски. Здесь ситуация аналогичная.

Впрочем, местные власти пользуются тем, что поскольку процедура возмещения ущерба длительная и потому далеко не каждый пострадавший станет тратить на это свои время и средства. К сожалению, нежелание втягиваться в долгоиграющие судебные процессы приводит к тому, что до суда, вынесения вердикта и возмещения ущерба доходит крайне мало дел.

Ростислав Кравец, старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры»