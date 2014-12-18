СБУ задержала боевика ”Монаха”, который поставлял оружие террористам
02:38, 18 декабря 2014Общество
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В г. Артемовск Донецкой области Служба безопасности Украины задержала уроженца города Макеевка, 1967 г.р., перевозчика оружия и средств поражения для террористов, по прозвищу «Монах».
СБУ задержала боевика ”Монаха”, который поставлял оружие террористам / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.
В сообщении отмечается, что при задержании очередного «каравана» с оружием «Монах» предпринял попытку покушения на сотрудников СБУ. Боевик задержан, изъят целый арсенал оружия: карабины, гранатомет, несколько десятков гранат, около полтысячи патронов.
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«В помещении злоумышленника контрразведчики нашли удостоверение командира роты незаконного военного формирования «Оплот» т.н. «ДНР», план подготовки и совершения террористического акта, записи с координатами военных объектов ВСУ», - отмечают в СБУ.
Продолжаются оперативно-следственные действия.
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