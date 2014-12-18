СБУ задержала боевика ”Монаха”, который поставлял оружие террористам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБ Украины.

В сообщении отмечается, что при задержании очередного «каравана» с оружием «Монах» предпринял попытку покушения на сотрудников СБУ. Боевик задержан, изъят целый арсенал оружия: карабины, гранатомет, несколько десятков гранат, около полтысячи патронов.

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«В помещении злоумышленника контрразведчики нашли удостоверение командира роты незаконного военного формирования «Оплот» т.н. «ДНР», план подготовки и совершения террористического акта, записи с координатами военных объектов ВСУ», - отмечают в СБУ.

Продолжаются оперативно-следственные действия.