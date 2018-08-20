В Одессе задержали местного жителя за незаконный сбыт оружия и боеприпасов

У задержанного изъяли, в частности, мины, гранатометы, килограмм пластида и самодельное взрывное устройство.

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали местного жителя, подозреваемого в незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Читайте такжеУкраинцы официально имеют на руках почти миллион "стволов" - полиция

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления СБУ в Одесской области, в конце прошлой недели спецслужба совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры блокировали в Одессе незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители установили, что местный житель наладил нелегальный бизнес по продаже средств поражения. Клиентов злоумышленник подыскивал на тематических интернет-форумах.

Отмечается, что оперативники спецслужбы задержали злоумышленника при попытке реализации 400 граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и 39-ти патронов калибра 7,62 мм.

Во время дальнейших следственных действий сотрудники спецслужбы изъяли из обустроенного одесситом тайника еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десять тротиловых шашек – ТШ-200 и ТШ-400, 600 граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса ("незаконное обращение с оружием и боеприпасами"). Продолжаются следственные действия.