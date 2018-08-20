Астрологи предупредили об опасностях в последнюю декаду августа: чего следует избегать

Эксперты советуют избегать в этот период любых массовых мероприятий: концертов, митингов, народных гуляний.

Последняя декада августа-2018 выдастся крайне напряженной, прогнозируют астрологи.Всему виной расположение планет: 21 августа Луна, заряженная энергией солнечного затмения, соединится с ретроградным Сатурном в Стрельце, а 23 августа – с ретроградным Марсом и Кету в Козероге.

"Последняя декада августа пройдет на очень драматичной волне. Вероятно, старые конфликты приобретут новую, мощную энергию, что проявится как в глобальном, политическом плане, так и в частной жизни. При таком положении планет можно было бы объявлять минимум оранжевый уровень опасности", – пишет "Главред" со ссылкой на Telegram-канал "Сухарева башня".

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Эксперты советуют избегать в этот период любых массовых мероприятий: концертов, митингов, народных гуляний и т.п.

А главное – избегать любых конфликтов, ведь даже минимальное проявление раздражение в этот период может перерасти в не контролируемую ярость.

Можно на ровном месте наломать таких дров, что разгребать придется долгие годы, предупреждают астрологи.

"В экономике, вероятно, начнется плохой период для Китая, России, ЮАР и других так называемых развивающихся стран (Турция здесь даже не обсуждается). И, надо признать, что это будет длинный медвежий тренд. Поэтому, если у вас в избытке, скажем, китайских активов, лучше все-таки подстраховаться и продать их вовремя. Потери могут быть очень большими", – отмечают в заключение Telegram-канал.

Как сообщал УНИАН, астрологи спрогнозировали, чем грозит Украине ретроградный Уран.