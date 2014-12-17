​Германия выделит Украине 14 млн евро на национальные парки

Как сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, эти средства пойдут на укрепление национальных природных парков, биосферных и природных заповедников в Карпатском регионе для увеличения количества посетителей и туристов, выполнения европейских требований по сохранению особо ценных животных и растений.

В сообщении говорится, что необходимо согласовать межправительственную и финансовую стороны соглашения и после их подписания начать проект.

Кроме того, Германия рассматривает возможность предоставления финансирования на сумму до 15 млн евро на сохранение особо ценных лесных экосистем Украины с целью их адаптации к изменениям климата.

Еще 4 млн евро Украина может получить на создание международного центра сохранения буковых лесов и его размещение в селе Квасы Карпатского биосферного заповедника. На средства украинской стороны была разработана проектно-сметная документация, а представители научных и образовательных учреждений Германии, Словакии и еще ряда стран Западной и Центральной Европы выразили желание участвовать в научных и образовательных мероприятиях центра.