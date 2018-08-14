В камерах взбунтовавшихся в СИЗО «экс-торнадовцев» нашли ножи и нацистский флаг (фото)

Ранее бывшие бойцы "Торнадо" взбунтовались при попытке правоохранителей провести обыск в их камере.

В ходе обысков в камерах Лукьяновского СИЗО, где держат бывших бойцов роты «МВД Торнадо», было найдено холодное оружие, дорогой алкоголь и флаг со свастикой.

Фотографии находок обнародовала в Twitter пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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«Обыски в камерах Лукьяновского СИЗО. Они точно герои?», - прокомментировала снимки Сарган.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при выполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также они лишены специальных полицейских званий. Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пломадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора.

Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест.

Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.