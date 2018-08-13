Минюст анонсировал "жесткие решения" после бунта в Лукьяновском СИЗО

9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

Министр юстиции Украины Павел Петренко анонсировал жесткие административные решения в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО в ближайшее время. Это касается бунта бойцов "Торнадо" в СИЗО, который произошел на минувшей неделе.

Об этом Петренко заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Это расследование у меня на личном контроле. Мы проверяем сейчас режим, потому что есть доступ к видеокамерам за последние несколько месяцев, проверяем режим по всем группам, которые находятся на задержании в Лукьяновском СИЗО, проверяем доступ оперативников, работу самого руководства Лукьяновского СИЗО. В ближайшее время будут приняты соответствующие жесткие административные решения. Отдельно идет расследование, потому что те лица, которые причастны к попытке силового сопротивления правоохранителям со стороны "торнадовцев", если такая причастность будет доказана конкретных сотрудников СИЗО – они должны нести более жесткую ответственность, чем просто увольнение", - заявил Петренко.

Петренко заявил, что после бунта проводятся профилактические мероприятия по всем СИЗО.

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"Было принято соответствующее решение – кроме служебного расследования по Лукьяновском СИЗО сейчас проводятся соответствующие профилактические мероприятия по всем СИЗО по Украине для того, чтобы работать на упреждение, как мы это и делаем в таких ситуациях", - заявил Петренко.

Как сообщал УНИАН, 9 августа бывшие сотрудники роты МВД Украины «Торнадо», которые содержатся в Лукьяновском СИЗО, оказали сопротивление при попытке правоохранителей провести обыски в их камере.

Справка УНИАН. 7 апреля 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил к различным срокам лишения свободы 12 бывших бойцов расформированной спецроты «Торнадо» ГУ МВД Украины в Луганской области за совершение преступлений при выполнении служебных обязанностей против мирного населения в зоне АТО.

Экс-командир роты «Торнадо» Руслан Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, его бывший заместитель Николай Цукур - к 9 годам, Даниил Ляшук - к 10 годам заключения. Также они лишены специальных полицейских званий.

Илья Холод приговорен к 9,5 годам заключения, Анатолий Пломадяла - к 8 годам, Максим Глебов, Никита Куст и Борис Гульчук - к 9 годам. Андрея Демчука суд освободил от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года, одновременно ему изменен арест на домашний арест до дня вступления в силу приговора. Никита Свиридовский и Роман Иваш приговорены к условному сроку наказания на 2 года и им также изменена мера пресечения на домашний арест. Юрий Шевченко, который ранее сотрудничал со следствием и частично признал свою вину, освобожден от отбывания наказания с испытательным условным сроком на 3 года.