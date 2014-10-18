С 2016 года в Украине для абитуриентов могут ввести тест на способность к обучению, который может стать альтернативой сертификатам внешнего независимого оценивания прошлых лет.

Об этом в интервью ZN.UA сообщил глава Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Игорь Ликарчук.

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Как отметил глава УЦОКО, тест на способность к обучению практикуется во многих странах мира для тех, кто поступает не сразу после школы.

"Он помогает определить не уровень знаний, а способность учиться", - пояснил Ликарчук.

"Тест у нас уже разработан и апробирован еще в 2009-м. Его надо только немного "дотянуть", учитывая сегодняшние реалии. Но университеты должны определиться, на какую специальность они будут требовать этот тест", - подчеркнул он.

"В 2016 г. мы будем предлагать эти тесты вводить. На фоне всех новаций, которые мы предлагаем в нынешнем году, вводить еще и эту нам трудно", - добавил глава УЦОКО.

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