В Днепре суд отказал работнице школы в защите чести и достоинства из-за сообщений в соцсети

Одним из ответчиков является коллега истца – учитель.

Суд в Днепре отказался удовлетворить иск о защите достоинства, чести и деловой репутации завуча одной из местных школ из-за сообщения в социальной сети Facebook.

Как сообщает портал Судебной власти, истец заметки о ней в Facebook считает «травлей» и требовала привлечь ответчиков к ответственности, признать информацию, которая унижает достоинство, честь и деловую репутацию, недостоверной и обязать ответчика опровергнуть ее в способ, которым она была распространена, сообщает Радио Свобода.

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Одним из ответчиков является коллега истца – учитель.

Конституция Украины гарантирует каждому судебную защиту права опровергать недостоверную информацию о себе и членах своей семьи и права требовать изъятия любой информации, а также право на возмещение материального и морального вреда.