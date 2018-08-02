В результате аварии автобуса в Беларуси пострадали шестеро украинцев

Украинцы получили медицинскую помощь и продолжили путешествие своим маршрутом в Таллинн.

В результате аварии автобуса в Беларуси, который следовал по маршруту Киев-Таллинн, шестеро граждан Украины получили незначительные травмы.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По маршруту Киев-Таллинн пострадали шесть граждан Украины", - сказал Кирилич.

Он добавил, что украинцы получили незначительные травмы.

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"Пострадавшим в ДТП в Беларуси украинцам была предоставлена медицинская помощь, и ввиду незначительных травм они продолжили поездку", - добавил Кирилич.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 04.30 в Белоруссии перевернулся автобус, следовавший по маршруту Киев-Таллинн. В салоне было 53 пассажира из Украины, Молдовы и России. В результате ДТП госпитализировали 12 человек, из них восьмерых отпустили после осмотра.

По предварительной информации, водитель заснул за рулем, вследствие чего автобус наехал на световую опору, после чего опрокинулся на бок в кювет. Была организована доставка пассажиров в отел. Планировалось, что приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат путешествие в сопровождении ГАИ.

Как отмечается на сайте Управления внутренних дел Витебского облисполкома в Беларуси, при изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5 часов.