Арнольд Шварценеггер прилетит в Киев

12:31, 01 августа 2018
Общество
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Арнольд Шварценеггер / REUTERS

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Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТСН.

"Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Киеве побывал Элтон Джон.

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Теги: #Киев#Виталий Кличко