Арнольд Шварценеггер прилетит в Киев
12:31, 01 августа 2018Общество
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В течение следующих двух месяцев киноактер приедет в Киев.
Арнольд Шварценеггер / REUTERS
Киноактер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер приедет в Киев.
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Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает ТСН.
"Я позавчера (30 июля – ред.) разговаривал по Skype со Шварценеггером. У него был день рождения. Я его поздравил. Он мне сказал, что в течение следующих двух месяцев он приедет в Киев. Я его пригласил. Это действительно мировая звезда, бывший губернатор штата Калифорния. Убежден, что он и советы даст, и сможет ознакомиться с одним из красивейших городов мира", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в Киеве побывал Элтон Джон.
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