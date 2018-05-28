В Киев приехал Элтон Джон (фоторепортаж, видео)

Певец принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.

Певец и композитор Элтон Джон приехал в Киев - он принял участие в благотворительной акции по профилактике и борьбе со СПИДом в Украине.

Об этом сообщает "Кураж Базар" в Facebook. Исполнитель встретился с украинскими борцами против СПИДа и пообщался с ВИЧ-положительными людьми.

ВИДЕО: instagram.com/aliusgalaxia/

Ранее сообщалось, что Элтон Джон официально объявил о завершении гастрольной карьеры.