Эксперт: что будет с газом в 2009 году - рано думать

Заявления НК «Казмунайгаз», НХК «Узбекнефтегаз» и «Туркменгаз» на встрече с председателем «Газпрома» Алексеем МИЛЛЕРОМ о намерениях довести цены на центральноазиатский газ для Украины до уровня мировых в 2009 году не будут иметь никакого влияния на ход российско-украинских газовых переговоров 12 марта.

Такое мнение выразил агентству УНИАН советник председателя НАК «Нафтогаз Украины», член киевского международного энергетического клуба «Q-club» Иван ДИЯК.

Во-первых, эта информация, распространенная «Газпромом», является неофициальной, а во-вторых, речь идет о 2009 годе, тогда как Украине крайне необходимо решить газовые проблемы 2008 года, заметил эксперт.

Он напомнил, что "страны-производители газа вот уже несколько лет пытаются повысить свои прибыли, однако их намерения не всегда совпадают с текущей ситуацией".

По словам И.ДИЯКА, «если из европейской цены в 320 долларов за 1 тыс. кубометров, по которой центральноазиатский газ продается в ЕС, вычесть европейскую же плату за его транзит в ЕС, то цена газа как раз и будет равняться сегодняшнему уровню цен на газ для Украины".

В то же время, И.ДИЯК считает, что Украина должна в первую очередь решить оперативную проблему с договоренностями о газоснабжении на текущий год. «Украина еще не сталкивалась с такой ситуацией, чтобы в конце прошлого года с российской стороной не были подписаны договоры о поставках газа на следующий год», - отметил И.ДИЯК. По его словам, «в 2008 году впервые сложилась ситуация, когда начался год, и нет договора на поставки газа из РФ».

По мнению И.ДИЯКА, украинской делегации на переговорах в Москве 12 марта крайне необходимо обсудить условия поставок газа в Украину, закрепить цены на газ на 2008 год, подписать акт сверки с российской стороной относительно объемов потребленного в Украине газа.

Вместе с тем, эксперт отметил, что Украина должна в ближайшее время подготовить межгосударственные договоры на длительный срок о гарантиях поставок газа в Украину из России, и гарантиях транзита российского газа в ЕС на 10-15 лет, поскольку в 2013 году заканчивается срок предыдущего долгосрочного договора.

Как сообщалось, сегодня, 11 марта, пресс-служба "Газпрома" сообщила, что руководители газовых компаний НК "Казмунайгаз", НХК "Узбекнефтегаз", "Туркменгаз" на встрече с А.МИЛЛЕРОМ заявили о намерении с 2009 года продавать природный газ по европейским ценам.

Пока большую часть среднеазиатского газа "Газпром" поставляет в Украину, при этом по ценам значительно ниже европейских (в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Москве в конце декабря в 2007 г., газ в 2008 г. в Украину поставляется по цене 179,5 дол. за 1 тыс. куб. м).