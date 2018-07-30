Украина опередила Россию в рейтинге паспортов по безвизу (инфографика)

12:55, 30 июля 2018
Общество
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Украина впереди России по числу безвизовых стран / фото УНИАН

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Так, список стран, в которые украинцы могут ездить без виз, существенно расширился после введения в июне прошлого года безвизового режима с ЕС. Теперь граждане Украины, имеющие биометрические загранпаспорта, могут путешествовать без визы в 26 из 28 стран Евросоюза. Для въезда в Великобританию и Ирландию им нужно оформлять визу.

Лучшие паспорта на постсоветском пространстве

Отмечается, что самыми выгодными на постсоветском пространстве паспортами для путешествий по миру обладают граждане Латвии и Литвы, имеющие безвизовый режим со 179 странами. Эстония отстает всего на одну страну: ее граждане могут путешествовать без визы в 178 стран.

Безвизовые страны для Украины

По данным ассоциации, из 15 бывших союзных республик самые невыгодные паспорта у граждан Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. Им нужна виза для поездки в большинство стран мира. Безвизовый режим для них действует всего с 59, 58 и 53 государствами соответственно.

Безвизовые страны для РФ

Как сообщал УНИАН, за год действия безвизового режима украинцы на 2,3 млн раз больше пересекли границу стран Европейского союза, чем годом ранее.

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