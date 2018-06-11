Год безвиза: куда, как и зачем ездили украинцы (видео)

11 июня исполняется год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.

Безвизовым режимом за это время воспользовались 555 тысяч украинцев.

65% туристов едут на автомобилях, 35% выбирают полеты на самолетах, а 41 украинец решил пересечь границу с ЕС по безвизу на корабле.

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Своеобразным «окном в Европу» для Украины остается Польша. Именно через нее в страны ЕС попадает наибольшее количество украинцев. Наименьший поток путешественников из Украины в страны ЕС - через словацкую границу.

На сегодня украинцы уже могут посещать без виз не только Европу – открытые 85 стран мира.

В то же время прошлого года не пустили в ЕС из-за незнания правил безвиза 37 тысяч украинцев. Преимущественно путешественники не могли рассказать о цели поездки. Часто украинцы получали отказы и из-за нехватки средств, необходимых для путешествий по Европе.