В Винницкой области прокурор «погорел» на взятке в $6 тысяч (фото)

Задержанный требовал у посредника обвиняемого неправомерную выгоду за изменение обвинения на менее тяжкое преступление.

В Винницкой области прокурора уличили во взятке в 6 тыс. долларов.

Читайте такжеМэр города на Львовщине, предлагавший установить виселицу для коррупционеров, второй раз погорел на взятке (фото)

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

По ее данным, прокурора и водителя Жмеринской местной прокуратуры задержали при получении взятки. Операцию проводила Генеральная инспекция ГПУ совместно с СБУ под оперативным сопровождением УСБ Украины.

«Установлено, что прокурор требовал через посредника у обвиняемого в уголовном производстве неправомерную выгоду в размере 6 тыс. долларов за изменение обвинения в судебном заседании на менее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК Украины», - написала Сарган.

Пресс-секретарь уточнила, что злоумышленники задержаны 29 июля непосредственно после получения неправомерной выгоды.