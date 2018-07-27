В Луцке на взятке "погорел" заведующий военной кафедры одного из вузов

Полковник систематически требовал от каждого студента от 200 до 500 долларов за успешную сдачу государственных экзаменов и выдачу военного билета офицера запаса.

В Луцке Служба безопасности Украины уличила в вымогательстве и получении взяток заведующего военной кафедрой одного из высших учебных заведений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Волынской области, оперативники спецслужбы задержали злоумышленника сегодня, 27 июля, на рабочем месте при получении 200 долларов. Это - вторая часть неправомерной выгоды, которую он требовал. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение заведующим кафедрой первой части взятки в размере 100 долларов.

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Правоохранители установили, что полковник систематически требовал от студентов деньги за успешную сдачу государственных экзаменов и выдачу военного билета офицера запаса. Размер неправомерной выгоды составлял от 200 до 500 долларов с каждого студента.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки) продолжаются неотложные следственные действия.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством военной прокуратуры.

Ранее СБУ разоблачила на систематических взятках инспектора Одесской таможни.