В Ивано-Франковске открыли первый в Украине судебный зал для дел с участием несовершеннолетних

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского городского суда, судебный зал открыли 11 декабря во время заседания рабочей группы по реформированию криминальной юстиции несовершеннолетних, участие в котором принимают судьи из разных регионов нашего государства.

Зал спроектирован с учетом канадского опыта и предусматривает возможность дистанционного доступа несовершеннолетнего к судебному заседанию. То есть, несовершеннолетний может участвовать в заседании как непосредственно, так и посредством видеосвязи из специальной комнаты в помещении суда.

Читайте такжеВ Киеве 60 несовершеннолетних разгромили подпольное игорное заведение - МВДВ зале нет решетки и клетки, что обусловливает меньшее психологическое давление на несовершеннолетнего. Кроме того, есть возможность, чтобы во время процесса стороны защиты, обвинения, а также и судья находились за одним столом, что создаст дополнительную дружескую атмосферу для несовершеннолетних лиц, которые являются участниками процесса.

Справка УНИАН: За текущий год Ивано-Франковским городским судом было рассмотрено 16 уголовных производств с участием несовершеннолетних. Ни один несовершеннолетний не был наказан реальным лишением свободы. Рецидива совершения преступлений данными несовершеннолетними зафиксировано не было.