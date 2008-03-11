Яценюку ничего не грозит

Эксперты считают, что в ближайшее время отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА не состоится.

Об этом свидетельствует переданные УНИАН результаты эксперт-опроса Центра исследований политических ценностей «АКСИА».

Центр напоминает, что 7 марта фракция КПУ в ВР начала сбор подписей за отставку председателя парламента А.ЯЦЕНЮКА. В связи с этим Центр исследований политических ценностей обратился к политическим экспертам с вопросом: «Состоится ли отставка ЯЦЕНЮКА?».

Директор Европейского института интеграций и развития Дмитрий ВЫДРИН прогнозирует, что в ближайшее время отставка председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА не состоится, потому что “ЯЦЕНЮК вмонтирован в довольно хрупкую систему взаимодоговоренностей украинских элит”.

“Если его вытолкнуть из этой системы, то по принципу домино начнет разрушаться вся система договоренностей”, - считает он.

В свою очередь, председатель Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Олесь ДОНИЙ также считает, что в ближайшее время отставки спикера не будет.

„Сейчас отставка ЯЦЕНЮКА не состоится, она не своевременна. Коммунисты ошиблись, расчитывая, что их поддерживает часть «помаранчевого» лагеря, которая критиковала ЯЦЕНЮКА за бездеятельность», - сказал он. О.ДОНИЙ отметил, что «Народная самооборона» критиковала А.ЯЦЕНЮКА не с целью его отставки, а с целью ускорить разблокирование Верховной Рады.

Он считает, что А.ЯЦЕНЮК “откровенно саботировал” открытие сессионных заседаний и поэтому получил порцию острой критики внутри собственной фракции. В то же время, сказал О.ДОНИЙ, никто из депутатов внутри НУ-НС не ставил вопрос о его отставке.

Политолог также отметил, что после того как критика А.ЯЦЕНЮКА стала достоянием гласности, он был вынужден изменить свое поведение и в конце «блокадной эпопеи» стал способствовать поиску компромисса между фракциями большинства и оппозиции.

О.ДОНИЙ также считает, что должно состояться доукомплектование руководства Верховной Рады. “Этот вопрос уже жестко поставила «Народная самооборона», в этом также может быть заинтересован БЮТ, и этого хочет оппозиция. Нежелание ЯЦЕНЮКА иметь себе заместителей заметно, но Верховная Рада больше не может быть поставлена в зависимость от поведения одного человека”, - добавил он.

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ также считает, что в ближайшее время отставки А.ЯЦЕНЮКА не будет.

„В ближайшее время - нет. Но сбор подписей за отставку председателя ВР означает, что начали собирать ставки на отставку ЯЦЕНЮКА. А если ставки делают, то они могут сыграть в любое время”, - сказал он, добавив, что реальной отставки нет, но появляется возможность. По его мнению, такая возможность может быть реализована в любой момент парламентской и внепарламентской политической конъюнктуры. В.КАРАСЕВ считает, что в этом есть заинтересованность многих политических сил: БЮТ, Партии регионов, КПУ. Он отметил, что, создавая риски отставки, политические парламентские силы ограничивают инициативность и политическую маневренность председателя Верховной Рады.

”Появляется возможность вывести его из большой политической игры, но не более того. Потому что отставка ЯЦЕНЮКА – обезглавливание парламента и новые выборы парламента”, - сказал он. По словам политолога, это понимают “регионалы”, а в БЮТ понимают, что отставка А.ЯЦЕНЮКА – реальный распад коалиции с соответствующими последствиями для правительства. “Относительно ЯЦЕНЮКА действует принцип “если не съем, так понадкусываю””, - сказал он.

Директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также не прогнозирует отставку А.ЯЦЕНЮКА.

„Похоже на то, что наиболее трудный, кризисный момент, который мог закончиться отставкой ЯЦЕНЮКА, миновал”, - сказал он. По мнению М.ПОГРЕБИНСКОГО, А.ЯЦЕНЮК будет искать возможности остаться на этом посту, а это означает, что будет меньше выполнять поручения Секретариата Президента, меньше выступать с инициативами и больше прислушиваться к ключевым парламентским фракциям. “Думаю, что угроза для ЯЦЕНЮКА пока еще позади”, - добавил он.

Директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО также считает, что на сегодня отставка спикера маловероятна. Он отметил, что для того, чтобы реализовать этот сценарий, нужно найти большинство голосов народных депутатов. “Отношения спикера с фракциями коалиции не стали еще настолько критическими, чтобы часть депутатов этих фракций добавила голоса оппозиции. Я так же не думаю, что и все депутаты из оппозиционных фракций консолидированно готовы проголосовать за отставку”, - сказал он.

Ю.ЯКИМЕНКО считает, что отставка А.ЯЦЕНЮКА является скорее инициативой коммунистов, которая рассчитана на внешний пиар-эффект и реальных последствий именно в этот момент не будет иметь.

“Думаю, что сейчас, когда парламент возобновил свою работу, напротив, пойдет процесс заполнения должностей вокруг ЯЦЕНЮКА”, - отметил он.