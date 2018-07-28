Участие в крестном ходе за единую поместную церковь приняли около 65 тысяч верующих - МВД (фото)

За безопасность граждан отвечает 2,5 тысячи правоохранителей.

В крестном ходе за единую поместную церковь принимают участие около 65 тысяч верующих УПЦ Киевского Патриархата.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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"По состоянию на 13:00 в шествии принимает участие около 65 тысяч человек. Ситуация спокойная и контролируемая. Как и вчера, подразделения взрывотехников и кинологов проверили маршрут шествия, чтобы не допустить терактов и провокаций. За безопасность граждан отвечают полицейские, нацгвардейцы и подразделения ГСЧС", - заявил Яровой.

По данным МВД, правопорядок во время крестного хода охраняют 2,5 тысячи правоохранителей.

Как сообщал УНИАН, верующие двинулись от Владимирского собора. Маршрут пролегал по бульвару Тараса Шевченко, по улице Владимирской через Софийскую и Михайловскую площади до Владимирской горки, где в 13.00 начался молебен.

В праздничном мероприятии приняли участие представители правительства, члены Всеукраинского совета церквей, общественные деятели, волонтеры, представители культуры, науки и образования.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко также принял участие в крестном ходе верующих УПЦ КП и присоединился к молебну за Украину и Украинскую поместную православную церковь.