Президент вместе с супругой приняли участие в крестном ходе верующих УПЦ КП (фоторепортаж)
Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в крестном ходе верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.
Как передает корреспондент УНИАН, также в мероприятии приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и другие члены правительства.
На Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому будет совершен молебен за Украину и Украинскую поместную православную церковь.
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Верующие Украинской православной церкви Киевского Патриархата во главе с патриархом Филаретом и верующие Украинской автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием прошли крестным ходом до сквера возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.
Глава государства вместе с женой принял участие в молебне за Украину и Украинскую поместную православную церковь.
В праздничном мероприятии приняли участие представители правительства, члены Всеукраинского совета церквей, общественные деятели, волонтеры, представители культуры, науки и образования.