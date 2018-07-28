Президент вместе с супругой приняли участие в крестном ходе верующих УПЦ КП (фоторепортаж)

В праздничных мероприятиях по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины также приняли участие представители правительства, члены Всеукраинского совета церквей, известные общественные деятели, волонтеры, представители культуры, науки и образования.

Президент Украины Петр Порошенко вместе с супругой Мариной Порошенко принял участие в крестном ходе верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Как передает корреспондент УНИАН, также в мероприятии приняли участие первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и другие члены правительства.

На Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому будет совершен молебен за Украину и Украинскую поместную православную церковь.

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Верующие Украинской православной церкви Киевского Патриархата во главе с патриархом Филаретом и верующие Украинской автокефальной церкви во главе с митрополитом Макарием прошли крестным ходом до сквера возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Великому.

Глава государства вместе с женой принял участие в молебне за Украину и Украинскую поместную православную церковь.

В праздничном мероприятии приняли участие представители правительства, члены Всеукраинского совета церквей, общественные деятели, волонтеры, представители культуры, науки и образования.